منتخب السلة يغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة تحدي أطلس

عمان-الغد- غادر المنتخب الوطني لكرة السلة فجر اليوم إلى مدينة سوزهو الصينية للمشاركة في بطولة تحدي أطلس الودية التي ستكون بمثابة المحطة الأخيرة في استعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقررة في الصين من 31 آب (أغسطس) الحالي إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويرأس الوفد المغادر إلى الصين عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة صليبا العمش، وقرر المدرب الأميركي جوي ستايبينغ اصطحاب 14 لاعبا معه إلى الصين هم مالك كنعان ومحمود عابدين وفريدي ابراهيم وجوردان الدسوقي ودار تاكر وأمين أبو حواس وأحمد حمارشة وموسى العوضي وأحمد عبيد وزين النجداوي وزيد عباس ويوسف أبو وزنة ومحمد شاهر وأحمد الدويري، ويضم الجهاز الفني أيضا المدربون زيد الخص وكيلتون تومسون وجايسون أرنولد، إضافة إلى مسؤول الإحصائيات رامز قعوار والمعالج حسن برهومة والمدير الإداري للفريق محمد الدباس.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني أمام اليونان يوم السبت المقبل، علما بأن البطولة تضم 8 منتخبات، حيث يلعب في الدور الأول أيضا السنغال مع فنزويلا وتركيا مع بورتوريكو والصين مع الدومينيكان.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس العالم لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق له خوض نهائيات مونديال تركيا العام 2010، عندما خسر 5 مباريات في الدور الأول أمام أستراليا وأنغولا وصربيا والأرجنتين وألمانيا.

وعاد المنتخب الوطني الخميس الماضي إلى أرض الوطن قادما من تركيا، بعدما خاض معسكرين في العاصمة التشيكية براغ واسطنبول، استعدادا للمشاركة في النهائيات.

وخاض المنتخب الوطني ثلاث مباريات في بطولة تشيكيا الدولية في براغ، فخسر أمام بولندا بنتيجة 51-92 مساء الجمعة الماضي، وأمام تونس بنتيجة 68-80 مساء السبت، وأمام تشيكيا بنتيجة 67-98 مساء الأحد، قبل التوجه إلى اسطنبول حيث خسر الثلاثاء أمام تركيا بنتيجة 106-72 ثم تغلب على السنغال بنتيجة 71-63، وقبل بطولة تشيكيا خسر مباراتين في بطولة ودية أخرى أقيمت في العاصمة الروسية موسكو أمام روسيا (71-111) وإيران (70-82).

وحل المنتخب الوطني في النهائيات المقبلة ضمن المجموعة السابعة التي تقام منافساتها في مدينة شينجن وتضم أيضا منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.