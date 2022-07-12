منتخب السلة يفتتح مشواره في كأس آسيا بالخسارة امام أستراليا

عمان-الغد- افتتح المنتخب الوطني مشواره في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة السلة التي تستضيفها إندونيسيا، بالخسارة أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة 60-78 (النصف الأول 52-26)، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، تمكن المنتخب الإندونيسي المضيف، من تحقيق فوز مفاجئ وكاسح على المنتخب السعودي بنتيجة 80-54 (النصف الأول 44-30).

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية يوم غد، أمام الإندونيسي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وقبلها يلعب المنتخب الأسترالي أمام المنتخب السعودي عند الساعة السابعة صباحا.

أمام المنتخب الأسترالي، ظهرت فوارق فنية واضحة بين الطرفين، لا سيما في النصف الأول من اللقاء الذي شهد سيطرة واضحة من الأستراليين الذين وصلوا إلى سلة المنتخب الوطني، الذي بدوره بدأ المباراة بالتشكيلة الأساسية المكونة من فريدي ابراهيم ودار تاكر وأحمد حمارشة وزيد عباس وأحمد الدويري.

ولم يجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب وسام الصوص، حلولا ناجعة للحد من سرعة تدوير الأستراليين للكرة، فيما برز الأسترالي ثون ماكر باختراقاته السلسة نحو السلة، رغم محاولات الدويري لمنعه.

وحصل المنتخب الأسترالي عن تصويبات مفتوحة متعددة، لينهي الربع الأول لصالحه بنتيجة 27-12، ولم تفلح تبديلات المنتخب الوطني في تحسين الموقف، مع دخول أمين أبو حواس ويوسف أبو وزنة وهاشم عباس وسامي بزيع، ولم تجد تصويبات “الصقور” الثلاثية طريقها إلى السلة الأسترالية، لينتهي النصف الأول بتقدم أستراليا (52-26).

وشهد الربط الثالث، تقدما ملحوظا على أداء المنتخب الوطني، فبرع تاكر باختراقاته، فيما تفوق الدويري باللم الدفاعي الناجح، وساهمت خبرة زيد عباس في تقليص الفارق إلى 15 نقطة مع نهاية الربع (45-60)، بعدما تفوق “صقور الأردن” بنتيجة (19-8).

لكن الأستراليين لم يمنحوا المنتخب الوطني فرصة مواصلة تذليل الفارق في الربع الأخير، ورغم تحسن الأداء الدفاعي مع الزج بمحمد شاهر إلى جانب أحمد الدويري تحت السلة، وشارك مالك كنعان وأشرف الهندي في الدقائق الأخيرة، لينتهي الربع بتفوق أسترايل 18-15، وفوزها بنتيجة 78-60.

وكان الدويري الأفضل فاعلية في صفوف المنتخب الوطني (+22)، بعدما حقق الدبل دبل بـ10 نقاط و13 متابعة، وكان لافتا تصدره لائحة أفضل الممررين الحاسمين بين زملائه برصيد 6 تمريرات بالاشتراك مع فريدي ابراهيم.

وتصدر تاكر لائحة مسجلي المنتخب الوطني برصيد 20 نقطة، بيد أن مردود زملائه على مستوى التسجيل كان دون المستوى، حيث اكتفى فريدي بـ8 نقاط، وأبو حواس بـ6 نقاط. فيما كان الأسترالي ماكر المسجل الأبرز في اللقاء برصيد 23 نقطة، يليه زميله سامسون جيمس فرولينج (16 نقطة).

وفي المحصلة، بلغت نسبة نجاح محاولات تسجيل المنتخب الوطني 35.3 % (47.5 % من مسافة النقطتين و17.9 % من مسافة 3 نقاط و100 % من الرميات الحرة)، وقدم 18 تمريرة حاسمة وخسر الكرة (تيرن أوفر) 13 مرة.

وبعد المباراة، صرح الصوص في المؤتمر الصحفي قائلا: “سأغادر بشعور أفضل بعد النصف الثاني، لعبنا بقوة، وقدمنا أداء أفضل دفاعيًا وقلصنا الفارق”.

أما زيد عباس فقال: “لا تنسوا، أستراليا فريق جيد ، لم ندافع لمدة 5 دقائق وسجلوا من 5 تصويبات ثلاثية متتالية، وهذا أنهى المباراة، كما قال المدرب، لا يمكنك الاسترخاء دفاعيا ضد فريق مثل أستراليا”.

من جهته، قال مدرب المنتخب الأسترالي ميتش ماكارون: “أعتقد أننا فزنا بالمباراة في النصف الأول، كنا واثقين وعرفنا أننا لا نريد أن نبدأ البطولة بشكل مخيب ولعبنا بقوة”.

وينص نظام بطولة كأس آسيا على أن تلعب فرق المجموعة الواحدة مع بعضها بعضا بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ليتأهل الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر.

ويلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا بنظام “الكروس” في التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي، حيث يلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، ليلعب الفائز من هذه المواجهة مع متصدر المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي، كما يلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ليلاقي الفائز من هذه المواجهة متصدر المجموعة الرابعة بالدور نفسه.

كما سيلعب ثاني المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة الرابعة، ليلاقي الفائز من هذه المواجهة متصدر المجموعة الأولى، فيما يلعب ثالث المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، على أن يلاقي الفريق الفائز من هذه المواجهة، متصدر المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي.

وتتأهل أربعة فرق عن الدور ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلعب الفائزان على لقب البطولة، فيما يلعب الخاسران على الميدالية البرونزية.

لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري ومحاولة بلوك ناجحة أمام أستراليا أمس -(من المصدر)