خالد العميري

عمان – تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة على نظيره المنتخب الصيني بنتيجة (84-72)، ضمن مباريات تحديد المراكز في بطولة تحدي أطلس الدولية المقامة في مدينة “سوزهو”، والتي تأتي في إطار استعدادات “صقور النشامى” للمشاركة بنهائيات كأس العالم خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وفرض المنتخب الوطني سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول، والذي انهاه متقدماً بنتيجة (44-28) الربع الاول 21-20 والثاني 23-8 لمصلحة “صقور النشامى”، في ظل تخبط التشكيلة الرديفة للمنتخب الصيني.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، استعاد المنتخب الصيني توازنه وتفوق في الربع الثالث على المنتخب الوطني بنتيجة 20-28، فيما عاد المنتخب الوطني ليتقدم في الربع الرابع بنتيجة 20-16، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق لـ “صقور النشامى” على “التنين الصيني” بنتيجة 84-72، وهو فوز معنوي مهم، يسبق انطلاقة المونديال.

وجاء المنتخب الوطني – الممثل العربي الوحيد لقارة آسيا – ضمن المجموعة السابعة في نهائيات المونديال إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان، حيث سيخوض أولى مبارياته أمام جمهورية الدومينيكان يوم الأحد المقبل، قبل أن يواجه المنتخب الفرنسي في 3 أيلول (سبتمبر) المقبل، ثم المنتخب الألماني في الخامس منه، علما بأن جميع مباريات المجموعة تقام في مدينة “شينجن”.

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