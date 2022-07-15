منتخب السلة يلاقي السعودية بطموحات متباينة في كأس آسيا

خالد العميري – يتطلع المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى تأكيد صحوته وتحقيق فوزه الثاني في نهائيات النسخة الثلاثين من بطولة كأس آسيا 2022، وذلك عندما يلاقي شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 11 من صباح اليوم، في صالة “إستورا سينايان” بجاكرتا، في ختام مشوار الفريقين بالدور الأول من البطولة الآسيوية.

وخسر المنتخب الوطني مباراته الافتتاحية في البطولة أمام “حاملة اللقب” والمصنفة الثالثة عالميا أستراليا بنتيجة (60-78)، ثم فاز على “المضيف” إندونيسيا بنتيجة (74-65)، ليضمن تأهله إلى تصفيات الدور ربع النهائي ومواجهة ثالث المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات “كوريا الجنوبية والصين وتايوان والبحرين”.

وتتصدر أستراليا جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليها المنتخب الوطني ثانيا برصيد 3 نقاط، ومتقدما عن المنتخب الإندونيسي بأفضلية فارق المواجهات المباشرة، في الوقت الذي تتذيل فيه السعودية ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين.

وينص نظام بطولة كأس آسيا على أن تلعب فرق المجموعة الواحدة مع بعضها بعضا بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ليتأهل الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا بنظام “الكروس”.

الأردن والسعودية.. تسديد حساب

من المتوقع أن يدخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان، مواجهة السعودية بتحضير ذهني عال وبجدية أكبر، وذلك على اعتبار أن المنتخب الوطني تبادل الفوز مع “الأخضر السعودي” في تصفيات كأس العالم، حيث يتطلع “الصقور” لتأكيد أفضليتهم وإرسال إشارات إيجابية مطمئنة للشارع الرياضي المحلي بعودة المنتخب الوطني إلى مساره الصحيح مع دخوله في “النسق التصاعدي”.

ولن تخرج عملية صناعة الألعاب عن نطاق الاستعانة بـ”الزئبقي” فريدي إبراهيم وبإسناد من المجنس الأميركي دار تاكر وأمين أبو حواس أو بديله “الكماشة” أحمد حمارشة حول القوس، مع تولي المخضرم زيد عباس مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب “القاطرة البشرية” أحمد الدويري، فيما يمتلك الجهاز الفني للمنتخب الوطني مرونة تكتيكية عالية على دكة البدلاء، بوجود سامي بزيع وهاشم عباس ومالك كنعان ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة وأشرف الهندي.

وبلغت نسبة نجاح المنتخب الوطني في التسجيل من داخل القوس 45.70 % في مباراته الأخيرة أمام إندونيسيا، كما بلغت نسبة نجاحه في التسجيل من خارج القوس 25.90 %، و68.80 % من خط الرميات الحرة، إلى جانب قيامه بـ45 متابعة مع ارتكاب الفريق 9 “تيرن أوفر”.

كما سجل المنتخب الوطني 16 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” و15 نقطة من الفاست بريك و13 نقطة من الفرصة الثانية، مع تسجيل دكة بدلائه 9 نقاط.

وفي المقابل، يدخل المنتخب السعودي اللقاء لتحسين صورته أمام جماهيره، بعد فقدانه “نظريا” فرصة خطف إحدى البطاقات المؤهلة لتصفيات الدور ربع النهائي بخسارته أمام اندونيسيا (54-80) وأستراليا (52-76)، حيث يحتاج للفوز على المنتخب الوطني بفارق 42+ نقطة لكسب الأفضلية في سيناريو صعب ومعقد، لذلك من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للمنتخب السعودي محمد الكرداني على الخماسي، محمد المرواني ومرزوق المولد ومثنى المرواني وعلي الشبيلي ومصعب القاضي، إلى جانب وجود اللاعبين، ناصر أبو جلاس وفهد بلال ومحمد الصقر وأيمن المولد والمجنس النيجيري خالد عبد الجبار وأيوب الهوساوي على دكة البدلاء للاستعانة بهم طبقا لظروف المباراة.

وبلغت نسبة نجاح المنتخب السعودي في التسجيل من داخل القوس 34.30 % في مباراته الأخيرة أمام أستراليا، كما بلغت نسبة نجاحه في التسجيل من خارج القوس 32 %، و100% من خط الرميات الحرة، إلى جانب قيامه بـ35 متابعة مع ارتكاب الفريق 18 “تيرن أوفر”.

كما سجلت السعودية 8 نقاط من استثمار حالات “التيرن أوفر” و5 نقاط من الفاست بريك و5 نقاط من الفرصة الثانية، مع تسجيل دكة بدلائها 21 نقطة.

الصوص والدويري: لعبنا بروح الفريق الواحد

من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على إندونيسيا: “ظهرنا بشكل قوي على الجانب الدفاعي وعالجنا بعض الأخطاء التي ظهرت أمام أستراليا في المباراة الافتتاحية، أنا سعيد بأداء اللاعبين وانسجام الفريق واللعب بروح الفريق الواحد”.

وتابع: “لعبنا مباراة إندونيسيا من أجل الفوز فقط ، وكانت المباراة تعني لنا بطولة لدخولها في حسابات التأهل لكأس العالم، كما انخفضت نسبة التيرن أوفر إلى 9، وهو أقل رقم للفريق منذ فترة طويلة، فريقنا بدأ يتحسن من مباراة لأخرى”، مشددا على أنه سبق له المشاركة في البطولة الآسيوية بخمس نسخ سابقة كلاعب، لكنه اليوم بات يحظى بمسؤولية قيادة عدد كبير من اللاعبين المميزين.

ومن جانبه، أشاد لاعب الارتكاز أحمد الدويري بالصورة المميزة التي ظهر عليها الصقور بخلاف المباريات السابقة، لافتا: “كنا ندرك أهمية الفوز على إندونيسيا، لعبنا بروح الفريق الواحد، وقدم كل لاعب دوره بشكل مميز مع تركيزنا على الدفاع”.