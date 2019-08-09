منتخب السلة يلاقي تونس اليوم.. واعتماد 5 حكام أردنيين دوليا

عمان – الغد – يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة ثاني مبارياته في بطولة تشيكيا الدولية، عندما يلاقي المنتخب التونسي الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن استعدادات المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين من 31 الحالي إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وخاض المنتخب الوطني في وقت متأخر من مساء أمس، مباراته الأولى أمام المنتخب البولندي، وسيختتم مشاركته في البطولة يوم غد الأحد، أمام المنتخب التشيكي المضيف في الساعة الرابعة مساء.

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني الذي وصل الأربعاء إلى العاصمة التشيكية براغ كلا من محمود عابدين ومالك كنعان وفريدي ابراهيم وجوردان الدسوقي ودار تاكر وأمين أبو حواس وموسى العوضي وأحمد حمارشة وأحمد عبيد ويزن النجداوي ويوسف أبو وزنة ومحمد شاهر، ويغيب عن صفوفه كل من أحمد الدويري وسنان عيد اللذين من المقرر أن يلتحقا بصفوف الفريق في المعسكر التالي بتركيا، إضافة إلى زيد عباس الذي مايزال يتعافى من إصابة في الركبة.

وفور انتهاء بطولة تشيكيا سيتوجه المنتخب الوطني إلى تركيا، حيث سيخوض مباراتين أمام المنتخبين السنغالي والتركي، والأولى تم تأكيد موعدها يوم الأربعاء المقبل في اسطنبول الساعة الرابعة مساء.

وتكتسب مباراة اليوم أهمية خاصة للاعبي المنتخب الوطني أمثال عابدين والعوضي وشاهر، لأنها فرصة لمواجهة مدرب المنتخب السابق، البرتغالي ماريو بالما الذي قاد الفريق في نهائيات كأس العالم 2010 بتركيا، ويشرف حاليا على تدريب المنتخب التونسي.

وفي ظل غياب الدويري، من المتوقع أن يلعب شاهر كلاعب ارتكاز في التشكيلة الأساسية، بإسناد من زين النجداوي أو يوسف أبو وزنة، فيما يقود فريدي ابراهيم صناعة الألعاب، مع تواجد تاكر والعوضي على الأطراف.

وحل المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة بالنهائيات المقبلة، إلى جانب منتخبات تونس وإيران وبورتوريكو، فيما وقع المنتخب الوطني مع منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان في المجموعة السابعة.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ المرحلة النهائية من الإعدادات، من خلال المشاركة في بطولة ثلاثية ودية بالعاصمة الروسية موسكو، خسر فيها أمام المنتخب الروسي (71-11)، والمنتخب الإيراني (70-82)، وقبلها خاض بطولة ويليام جونز في الصين تايبيه والتي حقق فيها انتصارين مقابل 6 هزائم.

من ناحية ثانية، اجتاز 5 حكام اختبارات الاتحاد الدولي لكرة السلة النظرية والعملية ليتم اعتمادهم كحكام دوليين خلال الفترة من 2019 إلى 2021، والحكام الخمسة هم محمد الطراونة، ابراهيم جرار، أحمد ملكاوي، محمد فوزي، تامر السباعي

كما تم اعتماد ناصر ابو راشد، فوزي محمد وبهاء الخطيب كمراقبين فنيين بعد اجتياز اختبارات الاتحاد الدولي، وتلقى اتحاد كرة السلة أيضا ترشيح الاتحاد الدولي للحكم الدولي محمد الطراونة لإدارة لقاءات بطولة قطر 3×3 التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.