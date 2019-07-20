منتخب السلة ينهي مشاركته في “ويليام جونز” بالخسارة امام جامعة كولومبيا

خالد تيسير العميري

عمان – اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في بطولة كأس ويليام جونز في نسختها رقم 41، بالخسارة أمام فريق جامعة كولومبيا البريطانية من كندا بنتيجة (79-83) في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم السبت على الصالة الرياضية بمقاطعة “تشينجوا” في الصين تايبيه.

وجاءت نتائج “صقور النشامى” في الأشواط الأربعة للمباراة، على النحو التالي: (22-11)، (18-33)، (19-13)، (20-26)، لتكون الخسارة السادسة التي يتعرض لها المنتخب الوطني في البطولة الدولية الودية، مقابل انتصارين فقط، من إجمالي 8 مباريات.

ويُعد ابراهيم فادي “فريدي” أفضل مسجل للمنتخب الوطني في المباراة برصيد 17 نقطة، في ما يُعد أحمد عبيد أفضل ممرر بـ 5 كرات حاسمة، مع 11 متابعة ناجحة للعملاق يوسف أبو وزنة.

وتأتي المشاركة الأردنية في كأس ويليام جونز، ضمن استعدادات “صقور النشامى” للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين، حيث حل المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات، فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني خاض منافسات البطولة – التي أحرز لقبها مرتين بالعامين 2007 و2008 – في ظل غياب 6 ركائز أساسية، هي: المجنس الأميركي دار تاكر وأحمد الدويري ومحمود عابدين ومحمد شاهر وموسى العوضي، بالإضافة إلى قائد المنتخب الوطني زيد عباس، الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية، ويتوقع غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

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