منتخب السلة ينهي معسكره التونسي.. ويستقبل تاكر في الهند

خالد تيسير العميري



عمان – اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، معسكره التدريبي في مدينة المنستير التونسية، في إطار تحضيراته لخوض النافذة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

وكان المنتخب الوطني قد استهل معسكره الودي بالتعادل مع الجزائر (81-81)، بعدما قرر المسؤولون عدم تمديد الوقت حفاظا على سلامة ومصلحة الفريقين، ثم خسر “صقور الأردن” في المباراة الثانية أمام تونس بنتيجة (66-78)، قبل أن يلتقي مجدداً في وقت متأخر من أمس مع الجزائر.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب السلة إلى أرض المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي مساء اليوم، على أن يخضع اللاعبون إلى استراحة قصيرة تمتد لنحو 12 ساعة، قبل التوجه ظهر يوم غد إلى الهند “بنجالور” لخوض المحطة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وتضم قائمة “صقور الأردن” المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات والفيديو الإسباني اغناسيو رودريغيز والمعالج حسن برهومة ومساعده صدام الجبرة ومدرب اللياقة أحمد سمير ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: زيد عباس وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وفريدي إبراهيم وأمين ابو حواس ويوسف أبو وزنة وسامي بزيع ومالك كنعان وهاشم عباس وأشرف الهندي وكيدن النجداوي وفادي قرمش، والتي من المتوقع أن تشهد استبعاد لاعب أو اثنين خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يلتحق اليوم المجنس الأميركي دار تاكر ببعثة المنتخب الوطني في الهند، فيما يسود الغموض مصير لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف بورصا سبور التركي حول مدى قدرته على المشاركة، حيث يقول رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان في معرض رده على استفسارات (الغد): “تاكر سيلحق ببعثة المنتخب الوطني في الهند، ونأمل أن يتمكن الدويري من التواجد مع الصقور في هذه المرحلة المهمة”.

وأضاف: “قلوبنا مع نجم المنتخب الوطني أحمد الدويري بعد المصاب الجلل الذي أصابه بوفاة وإصابة أفراد من عائلته في كارثة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا مؤخرا، لقد أبلغنا اللاعب برغبته الكبيرة في التواجد وخوض مواجهتي الهند والفلبين، ما نزال ننتظر رد الدويري، رغم الحالة النفسية والظروف الصعبة التي يمر بها في الآونة الأخيرة.. ونأمل أن يكون معنا”.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الهندي عند الساعة 3:30 من عصر يوم الجمعة 24 شباط (فبراير) الحالي في ملعب “سري كانتيرافا” الداخلي في بنجالور، ثم يلتقي مع المنتخب الفلبيني عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 27 من الشهر الحالي، في صالة “فلبين أرينا” بمقاطعة بولاكان، حيث يحتل “صقور الأردن” المركز الرابع في مجموعته الخامسة برصيد 12 نقطة، فيما تتصدر لبنان ترتيب فرق المجموعة بـ15 نقطة، تليها نيوزيلندا ثانية بـ14 نقطة، والفلبين ثالثة بـ13 نقطة، والسعودية خامسة بـ10 نقاط، والهند سادسة بـ8 نقاط.

ويحتاج منتخب السلة إلى تحقيق فوز واحد من مباراتيه، لإعلان تأهله الرسمي لكأس العالم، للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه، وقد يعلن عن تأهله الرسمي قبل مواجهة الهند، حال تحقيق نيوزيلندا الفوز على السعودية في المباراة التي تجمعهما عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، فيما فوز السعودية وخسارة المنتخب الوطني سيؤجل حسم بطاقة التأهل لليوم الأخير.