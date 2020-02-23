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منتخب السلة يُجري تمارين بدنية للتخلص من الإجهاد العضلي – فيديو

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – خضع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اليوم الأحد، لتمارين بدنية بقيادة المدرب أحمد سمير، لتحضيرهم للتدريبات الفنية بقيادة المدرب الأميركي جوي ستايبينغ، بهدف التخلص من الإجهاد العضلي الذي أصاب اللاعبين جراء رحلة السفر الطويلة إلى كازاخستان.

ويستعد “صقور النشامى” لمواجهة كازاخستان عند الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي يوم غد الإثنين، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2021، حيث كان المنتخب الوطني، قد افتتح مشواره في التصفيات بفوز عريض على ضيفه المنتخب السيريلانكي 100-45، ليتصدر المجموعة السادسة بفارق النقاط المسجلة أمام المنتخب الكازاخستاني، الذي بدوره فاز بصعوبة بالغة أول من أمس أيضا على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 79-76.

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