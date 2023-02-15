منتخب السيدات تحت سن 20 يتعثر أمام نظيره الإيراني وديا

عمان – خسر المنتخب الوطني للسيدات تحت سن 20 عاما أمام نظيره الإيراني 0-4، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح البطولة الودية الثلاثية.

وقال مدرب المنتخب ماهر أبو هنطش، إن الفريق استطاع كسب الفوائد الفنية المرجوة من مواجهة فريق قوي.

وأضاف: نتطلع لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية، تأهباً للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية مطلع آذار المقبل”.

وبحسب جدول ونظام البطولة، يلتقي مساء الجمعة 17 الجاري أوزبكستان مع إيران، فيما تشهد المواجهة الأخيرة لقاء المنتخب وأوزبكستان يوم 19، حيث تقام المباراتين على ذات الملعب وفي نفس التوقيت.

يذكر أن المنتخب يستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، لحساب المجموعة الرابعة والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم، خلال الفترة من 8 حتى 12 آذار المقبل في العاصمة عمان، وتضم لبنان ومنغوليا وبوتان.

–(بترا)