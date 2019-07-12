آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محليةكرة القدم

منتخب السيدات في المركز 60 عالمياً

منذ 22 دقيقة
المنتخب النسوي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

 عمان – الغد – تراجع المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم للمركز 60 عالمياً، حسب التصنيف الذي اصدره الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” الجمعة.

واستقر المنتخب في المركز 60 عالمياً و12 آسيوياً بعد ان جمع 1419 نقطة مقارنة بالتصنيف الماضي والذي وصل خلاله الى 1440 نقطة.

عالمياً، حافظت امريكا على الصدارة تلتها المانيا وتقدمت هولندا ثالثاً، فيما استقرت استراليا في ريادة القارة الصفراء وكوريا الشمالية ثانياً واليابان ثالثاً.

وكان المنتخب شارك في الدور الثاني من التصفيات الاولمبية والتي اقيمت في اوزبكستان مطلع نيسان الماضي، حيث تعادل سلباً مع هونج كونج قبل ان يخسر من اوزبكستان وفيتنام بذات النتيجة 0-2.

مقالات ذات صلة

السعودية تظفر بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين والأردن وصيفا

منذ 15 دقيقة

منتخب السلة يخسر أولى مبارياته في كأس ويليام جونز

منذ 29 دقيقة

منتخب السلة يخسر أمام كوريا الجنوبية في “ويليام جونز”

منذ ساعة واحدة

هاميلتون يسعى لفوز سادس قياسي

منذ 17 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock