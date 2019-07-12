منتخب السيدات في المركز 60 عالمياً

عمان – الغد – تراجع المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم للمركز 60 عالمياً، حسب التصنيف الذي اصدره الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” الجمعة.

واستقر المنتخب في المركز 60 عالمياً و12 آسيوياً بعد ان جمع 1419 نقطة مقارنة بالتصنيف الماضي والذي وصل خلاله الى 1440 نقطة.

عالمياً، حافظت امريكا على الصدارة تلتها المانيا وتقدمت هولندا ثالثاً، فيما استقرت استراليا في ريادة القارة الصفراء وكوريا الشمالية ثانياً واليابان ثالثاً.

وكان المنتخب شارك في الدور الثاني من التصفيات الاولمبية والتي اقيمت في اوزبكستان مطلع نيسان الماضي، حيث تعادل سلباً مع هونج كونج قبل ان يخسر من اوزبكستان وفيتنام بذات النتيجة 0-2.