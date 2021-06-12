منتخب السيدات يجدد لقائه الودي مع نظيره التونسي

عمان – الغد – يلتقي منتخب السيدات لكرة القدم مع نظيره التونسي وديا، عند السادسة مساء غد الأحد على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وأنهى المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية، من خلال التدريب الصباحي الذي جرى اليوم السبت على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو، واشتمل على العديد من الجمل التكتيكية، استعدادا لمباراة الغد.

وستتولى قناة الأردن الرياضية بث المباراة على الهواء مباشرة، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية، أيلول (سبتمبر) القادم.

يذكر أن نتيجة المباراة السابقة شهدت فوز منتخب تونس 2-1.