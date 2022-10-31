منتخب السيدات ينهي معسكره في لبنان استعدادا لـ”طائرة” غرب آسيا

مهند جويلس – أنهى المنتخب الوطني النسوي للكرة الطائرة معسكره التدريبي في لبنان أمس، بعد 3 مباريات ودية خاضها تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات، والتي ستقام في صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب من 13 إلى 23 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وخسر المنتخب الوطني مباراته الأولى بنتيجة 3-0 من مستضيفه اللبناني، قبل أن يتعرض للخسارة في اللقاء الثاني من لبنان بالنتيجة ذاتها، فيما أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس آخر المباريات الودية مع المنافس ذاته، إذ يهدف الجهاز الفني للمنتخب الوطني من تلك المباريات، إلى معرفة نقاط القوة والضعف لدى جميع اللاعبات وبمختلف المراكز، من أجل معالجتها قبل انطلاق البطولة.

وستعود بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن اليوم، والتي ضمت المدرب الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، والمدرب الوطني زياد حبش، ورئيس الوفد باسم شنك، و10 لاعبات، هن رهف حيمور، زينة الطاهر، رغد حيمور، داليا وادي، رند حيمور، تمارا حازم، آية شنك، رهف أبو ليل، مايا التاجي وسارة مكاحلة.

وغابت عن المعسكر اللاعبة التي تشغل مركز المعد “4” في صفوف المنتخب تالا فحماوي لأسباب خاصة، على أن تكون حاضرة للمشاركة في البطولة الإقليمية، وهي التي ستقدم إضافة قوية للمنتخب نظرا لخبرتها الكبيرة في اللعبة، إلى جانب اللاعبة فرح العطعوط التي ستكون حاضرة أيضا في البطولة.

وسحبت أول من أمس قرعة بطولة غرب آسيا، حيث تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات، قطر، الكويت وسلطنة عمان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات فلسطين، لبنان، السعودية، العراق وسورية.

وتنص تعليمات البطولة، على خوض الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المربع الذهبي، ويلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية مع وصيف الأولى، ويتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية، فيما يذهب الخاسران لخوض مباراة تحديد المركز الثالث.

وذكر نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن القرعة جاءت جيدة ومتوازنة لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، موضحا بأن هدف المنتخب يتمثل في المنافسة على التأهل للدور الثاني، ومن ثم التركيز على المنافسة والصعود على منصة التتويج.

وبين قطيشات في حديثه لـ “الغد”، أن المنتخب حقق الفائدة المرجوة من المعسكر الذي أقامه في لبنان، من خلال رفع مستوى التحضيرات للبطولة بلقاء منتخب يضم عناصر جيدة، مؤكدا على أن المنتخب الوطني يضم لاعبات مميزات في جميع المراكز، قادرات على تحقيق نتائج إيجابية في غرب آسيا.

وتابع: “يواصل الاتحاد عمله الدؤوب في التحضير للبطولة التي ستقام للمرة الأولى، ونأمل بأن تخرج بأفضل صورة ممكنة من خلال استضافة المنتخبات المشاركة، إلى جانب اكتساب جميع المنتخبات الخبرات المميزة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة”.