عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لخوض النسخة السادسة لبطولة غرب اسيا التي تقام في العاصمة البحرين من 7 – 15 كانون الثاني (يناير)، بمشاركة منتخبات الامارات ولبنان وفلسطين والدولة المستضيفة –البحرين-.

وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة حيث يلاقي المنتخب نظيره الاماراتي في افتتاح مشواره في البطولة في 7 كانون الثاني (يناير)، ويواجه لبنان في 11 ، وفلسطين في 13، ويختتم مشواره في البطولة بمواجهة البحرين في 15 من الشهر ذاته.

المنتخب يرفع وتيرة التحضيرات

ورفع المنتخب وتيرة التحضيرات، حيث يجري تدريباته اليومية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب عز الدين شيح للوصول الى الجاهزية المثلى قبل خوض البطولة، ويشارك في التدريبات 27 لاعبة: ستيفاني النبر، شروق الشاذلي، لونا المصري، ربى الغويري، آية المجالي، شيرين الشلبي، راية حينا، نتاشا النبر، نور زوقش، رند جودت، شهيناز جبرين، عبير النهار، ملك شنك، العنود ايهاب، لانا فراس، هيا خليل، انفال الصوفي، مي سويلم، رزان الزاغة، تسنيم ابو الرب، لين البطوش، جنى ابو غوش، تالا البرغوثي، جود الشنطي، رند البستنجي، روزبهان فريج وميساء جبارة.