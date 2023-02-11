“منتخب الشابات الإيراني” يصل غدا للمشاركة في البطولة الودية

يحيى قطيشات



عمان – ينتظر أن تصل بعثة المنتخب الإيراني للشابات لكرة القدم، إلى العاصمة عمان يوم غد، للمشاركة في البطولة الودية الثلاثية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة خلال الفترة من الخامس عشر ولغاية التاسع عشر من شهر شباط(فبراير) الحالي، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب ضمن الأيام المعتمدة للاتحاد الدولي “فيفا”.

ويشارك في البطولة المنتخب الوطني للناشئات إلى جانب منتخبي أوزبكستان (يصل الأربعاء المقبل) وإيران.

وأنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات استضافة وتنظيم البطولة، والتي تعد محطة مهمة في رحلة الإعداد، للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام في الأردن، خلال الفترة من الثامن ولغاية الثاني عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، بمشاركة منتخبات لبنان ومنغوليا وبوتان، إضافة إلى المنتخب الوطني.

وبحسب جدول ونظام البطولة، يخوض “الشابات” المواجهة الأولى في البطولة يوم الأربعاء المقبل أمام المنتخب الإيراني، ويلتقي المنتخبان الإيراني والأوزبكي يوم الجمعة المقبل، فيما تقام المواجهة الأخيرة بالبطولة، يوم التاسع عشر من الشهر نفسه وتجمع منتخب الشابات ونظيره الأوزبكي.

معسكر مغلق وتدريبات مستمرة

ويواصل منتخب الشابات معسكره المغلق في أحد فنادق العاصمة، بعدما اختار المدير الفني ماهر أبو هنطش، القائمة التي ستمثل المنتخب في البطولة وتضم 27 لاعبة هن: ديانا الجولاني، جود العبادي، سيرين احريبي، جيفارا الطميزي، زينة حازم، مسك أبو غوش، ريتال الشوبكي، سارة الطميزي، تقى غازي، عليا حسن، ياسمين الأجرب، نور أحمد، كريستينا جوعانة، زارا الرواشدة، لين دويك، رانيا سلامة، رنيم الداود، أفنان حماد، تمارا أحمد، لمار ابراهيم، مايا العويسات، كندا التيتي، أسيل مراد، روز علي، ختام الساحور، مرح عباس، ليان اعبيد.