منتخب الشابات بالمجموعة الثانية في قرعة غرب آسيا

عمان– سحبت اليوم الخميس، قرعة بطولة غرب آسيا للشابات تحت سن 18 لكرة القدم التي تقام في البحرين .

وجرى حفل سحب القرعة في مقر اتحاد غرب اسيا في الاردن .

وحل منتخب الشابات بالمجموعة الثانية الى جانب لبنان، العراق الإمارات، فيما ضمت الأولى البحرين، فلسطين والكويت.

ويشارك المنتخب في البطولة بالفترة من 29 كانون الأول المقبل حتى 6 كانون الثاني بالعاصمة البحرينية المنامة.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بلقاء لبنان عند الرابعة والنصف – توقيت الاردن – عصر الأحد 29 كانون الأول، ويواجه العراق ذات التوقيت الثلاثاء 31 نفسه، ويلتقي الإمارات عند الواحدة والنصف ظهر الخميس 2 كانون الثاني، على أن تُلعب المباريات على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى الدور قبل النهائي، على أن يقام المشهد الختامي 6 كانون الثاني.-(بترا)