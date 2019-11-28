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منتخب الشابات بالمجموعة الثانية في قرعة غرب آسيا

منذ 44 دقيقة

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عمان– سحبت اليوم الخميس، قرعة بطولة غرب آسيا للشابات تحت سن 18 لكرة القدم التي تقام في البحرين .
وجرى حفل سحب القرعة في مقر اتحاد غرب اسيا في الاردن .
وحل منتخب الشابات بالمجموعة الثانية الى جانب لبنان، العراق الإمارات، فيما ضمت الأولى البحرين، فلسطين والكويت.
ويشارك المنتخب في البطولة بالفترة من 29 كانون الأول المقبل حتى 6 كانون الثاني بالعاصمة البحرينية المنامة.
ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بلقاء لبنان عند الرابعة والنصف – توقيت الاردن – عصر الأحد 29 كانون الأول، ويواجه العراق ذات التوقيت الثلاثاء 31 نفسه، ويلتقي الإمارات عند الواحدة والنصف ظهر الخميس 2 كانون الثاني، على أن تُلعب المباريات على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى الدور قبل النهائي، على أن يقام المشهد الختامي 6 كانون الثاني.-(بترا)

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