منتخب الشابات يبدأ تدريباته استعدادا لغرب آسيا

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت 20 عاما تدريباته الفنية والبدنية، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للشابات، والتي تقام منتصف تشرين الأول القادم في لبنان.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الأحد على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب خالد نمر، وبحضور قائمة اللاعبات الأولية لخوض البطولة.

وتضم القائمة 31 لاعبة: سارة الطميزي، ديانا الجولاني، زارا الرواشدة، مرح عباس، كندا التيت، مسك أبو غوش، نور أحمد، كرستينا جوعانة، لين دويك، ختام شقير، نتالي المصاروة، راما أبو السندس، أفنان حماد، توليت شويات، رانيا سلامة، لمار إبراهيم، روز علي، دارين أبو غريبة، ليان عبيد، ريتال الشوبكي، ياسمين الأجرب، تمارا أحمد، ليان الخلايلة، رغد الطراونة، جود العبداللات، ماسة ريال، جوان المجالي، جنى المجالي، جود العبادي، سيرين احريبي، حنين الناصر.

ويمتد التجمع الحالي للمنتخب حتى الأربعاء 7 أيلول (سبتمبر) المقبل ، قبل التحاق اللاعبات مجددا بالأندية، مع استئناف منافسات البطولات المحلية.