منتخب الشابات يخسر أمام نظيره البحريني بركلات الترجيح

عمان – الغد – تعرض منتخب الشابات تحت 18 عاما للخسارة أمام نظيره البحريني بركلات الترجيح 3-5، بعد التعادل بالوقت الأصلي دون اهداف، في المباراة التي أقيمت السبت على ستاد مدينة خليفة، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا بالبحرين.

ومثل المنتخب: روند كساب، نور المشايخ، عليا حسن، لجين البطوش، ملاك محمد، تالا البرغوثي، ياسمين الأجرب، ألين السويلميين (جنى قبج)، إيناس الجماعين، سيما اللهيمق (زينة حازم)، لين أبو سعد.

وسجل أهداف المنتخب من علامة الجزاء: تالا البرغوثي ولجين البطوش وإيناس الجماعين.

ويلاقي المنتخب نظيره الفلسطيني، عند الساعة 4:30 مساء يوم غد الإثنين على ذات الملعب، في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يواجه المنتخب البحريني نظيره اللبناني في المشهد الختامي، عند الساعة 7:30 مساء ذات اليوم، وعلى نفس الملعب.