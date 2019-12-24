منتخب الشابات يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة غرب آسيا

عمان – الغد – يدخل المنتخب الوطني للشابات تحت 18 عاما (حامل اللقب)، بطولة غرب آسيا الثانية باحثاً عن لقبه الثاني رغم شدّة المنافسة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية الى جانب لبنان والعراق والإمارات، فيما ضمت المجموعة الأولى، البحرين وفلسطين والكويت.

وعلى ملعب “الشيخ علي بن محمد الخليفة”، يستعيد المنتخب الوطني في أول أيام البطولة يوم 29 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ذكريات نهائي النسخة الأولى، عندما يلتقي نظيره اللبناني، وسيسعى إلى تكرار السيناريو ذاته وتجديد الفوز بعدما كان فاز عليه العام الماضي 2-1 محققاً اللقب الإقليمي.

وتقدّم النشميات بقيادة المدرب الجزائري عزالدين شيح أداء عاليا يعد من الأفضل في السنوات الأخيرة، وهو البطل المتوّج الذي يسير على الطريق الصحيح لرفع الكأس للمرة الثانية على حدّ تعبير شيح.

وتجري التحضيرات للبطولة في ظروف جيدة باستثناء بعض المشاكل الصحية لدى عدد من اللاعبات، إذ تحتوي التشكيلة على عناصر شاركت في بطولة دون 15 عاماً الأخيرة والتي أقيمت في عمان نظراً للأداء الفني الكبير الذي ظهرن عليه خلال البطولة.

ويسعى شيح خلال البطولة إلى التحضير الجيد للمستقبل وبناء فريق جاهز لخوض التصفيات الآسيوية “الفوز باللقب هو أولوية أيضاً حتى لو كانت جميع الفرق تطمح وتعمل في نفس الاتجاه”.

ويؤكد المدرب أن هناك تحسّنا ملحوظا في مستوى المنافسين في غرب آسيا، موضحاً أنهم يستعدون منذ فترة طويلة للبطولة وهو ما سيزيد برأيه من حدّة المنافسات وسيرفع المستوى الفني لكل الفرق.

وتضم بعثة المنتخب الأردني: عز الدين شيح (مدربا)، سهام عبدالله (إدارية)، أسيل البربراوي (مساعداً للمدرب)، أكرم السطري (مدرباً للحراس)، محمد جتكر (مدرباً للياقة البدنية)، أحمد الزاغة (مسؤولاً إعلامياً)، غيداء الشنطي (معالجة)، زيد العرامي (مسؤول التجهيزات) .

وضمّت قائمة اللاعبات: روند كساب، ديانا الجولاني، مسك أبو غوش، زينة حازم، ألين السويلميين، لجين البطوش، سارة محمد، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، نور المشايخ، جنى عصفور، جنى القبج، سيما اللهيمق، لين أبو سعد، ميناس العطار، لينا المعايعة، إيناس الجماعين، ملاك محمد، عليا نائل، اية عمرو، ياسمين الأجرب، ليان العجارمة.