منتخب الشابات يصعد تحضيراته لبطولة “غرب آسيا”

عمان – الغد – يواصل منتخب الشابات تحت 18 عاما لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب عز الدين شيح، استعدادا لبطولة غرب آسيا بالفترة من 29 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، إلى 6 كانون الثاني (يناير) المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

وركز الجهاز الفني خلال تدريبه الذي أقيم يوم أمس الأربعاء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، على الحالة البدنية للاعبات بإشراف مدرب اللياقة محمد جتكر، الى جانب رسم الخطوط واستخلاص الكرة من الخصم.

وبين شيح أن المنتخب يجري 5 تدريبات اسبوعياً، حيث تقام وسط حماس منقطع النظير من اللاعبات، مؤكداً على اهمية الظهور بصورة مشرفة في بطولة غرب آسيا.

وحل المنتخب بالمجموعة الثانية الى جانب لبنان، العراق الإمارات، فيما ضمت الأولى البحرين، فلسطين والكويت.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بلقاء لبنان عند الرابعة والنصف – بتوقيت الاردن – عصر الأحد 29 كانون الأول، ويواجه العراق ذات التوقيت الثلاثاء 31 نفسه، ويلتقي الإمارات عند الواحدة والنصف ظهر الخميس 2 كانون الثاني، على أن تُلعب المباريات على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى الدور قبل النهائي، على أن يقام المشهد الختامي 6 كانون الثاني.