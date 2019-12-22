منتخب الشابات يعلن قائمته لبطولة غرب آسيا

عمان – الغد -أعلن اليوم الأحد، الجهاز الفني لمنتخب الشابات ت18 بقيادة المدرب عز الدين شيح، قائمة اللاعبات للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالفترة من 29 الحالي، حتى 6 كانون الثاني (يناير) بالعاصمة البحرينية المنامة.

وضمت القائمة 22 لاعبة: روند كساب، ديانا الجولاني، مسك أبو غوش، زينة حازم، ألين السويلميين، لجين البطوش، سارة محمد، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، نور المشايخ، جنى عصفور، جنى القبج، سيما اللهيمق، لين أبو سعد، ميناس العطار، لينا المعايعة، إيناس الجماعين، ملاك محمد، عليا نائل، اية عمرو، ياسمين الأجرب، ليان العجارمة.

وبين شيح أن القائمة ضمت اللاعبة ياسمين الأجرب من منتخب الناشئات تحت 15عاما ، بعد أن ظهرت بمستوى فني ممتاز خلال بطولة غرب آسيا في عمان قبل عدة أيام.

وأضاف: سبق لبعض اللاعبات المشاركة في منتخب الناشئات قبل عام، ولديهم معرفة جيدة عن المنافسات الدولية، ونطمح لإحراز لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

بدورها، أكدت الإدارية سهام عبدالله، أن اتحاد كرة القدم أنجز كافة الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في البطولة، على أن يكون سفر الوفد صباح الجمعة 27 الشهر الحالي.

وحل المنتخب بالمجموعة الثانية الى جانب لبنان، العراق الإمارات، فيما ضمت الأولى البحرين، فلسطين والكويت.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بلقاء لبنان عند الرابعة والنصف -بتوقيت الاردن- عصر الأحد 29 كانون الأول، ويواجه العراق ذات التوقيت الثلاثاء 31 نفسه، ويلتقي الإمارات عند الواحدة والنصف ظهر الخميس 2 كانون الثاني، على أن تُلعب المباريات على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

ويضم الجهاز الفني والإداري لمنتخب الشابات المدرب عز الدين شيح، الإدارية سهام عبدالله، مساعد المدرب أسيل البربراوي، مدرب الحراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية محمد جتكر، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، المعالج غيداء الشنطي، مسؤول اللوازم زيد العرامي.