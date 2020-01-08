منتخب الشابات يعود إلى الأردن بعد المشاركة في بطولة غرب آسيا

عمان – الغد – عادت أمس الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للشابات تحت 18 عاما لكرة القدم الى الاردن، وذلك بعد المشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية بالعاصمة البحرينية المنامة.

وحل المنتخب ثالثا في البطولة، حيث توج لبنان بالمركز الأول، فيما حصل المستضيف البحرين على الثاني.

وكانت نتائج مباريات المنتخب بالجولة الأولى، الخسارة من لبنان 0-3، والفوز على العراق 4-0، والتعادل مع الإمارات 0-0، فيما خسر بالركلات الترجيحية 3-5 أمام البحرين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 0-0 بالدور نصف النهائي، وتغلب على فلسطين 3-1 في لقاء تحديد المركز الثالث.

وترأس الوفد عضو الهيئة التنفيذية باتحاد كرة القدم ستيفاني النبر، وضم الجهاز الفني والإداري المدرب عز الدين شيح، الإدارية سهام عبدالله، مساعد المدرب أسيل البربراوي، مدرب الحراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية محمد جتكر، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، المعالج غيداء الشنطي، مسؤول اللوازم زيد العرامي، الى جانب 22 لاعبة: روند كساب، ديانا الجولاني، مسك أبو غوش، زينة حازم، ألين السويلميين، لجين البطوش، سارة محمد، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، نور المشايخ، جنى عصفور، جنى القبج، سيما اللهيمق، لين أبو سعد، ميناس العطار، لينا المعايعة، إيناس الجماعين، ملاك محمد، عليا نائل، اية عمرو، ياسمين الأجرب، ليان العجارمة.