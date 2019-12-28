منتخب الشابات يغادر الى البحرين للمشاركة في “غرب آسيا”

عمان – الغد – غادر وفد منتخب الشابات تحت 18 عاما لكرة القدم الى البحرين، للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي ستقام خلال الفترة الممتدة من 29 كانون الأول (ديسمبر) الجاري وحتى 6 كانون الثاني (يناير) المقبل.

ويترأس وفد المنتخب، عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم ستيفاني النبر، ويضم الجهاز الفني والإداري المدرب عز الدين شيح، الإدارية سهام عبدالله، مساعد المدرب أسيل البربراوي، مدرب الحراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية محمد جتكر، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، المعالج غيداء الشنطي، مسؤول اللوازم زيد العرامي، الى جانب 22 لاعبة: روند كساب، ديانا الجولاني، مسك أبو غوش، زينة حازم، ألين السويلميين، لجين البطوش، سارة محمد، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، نور المشايخ، جنى عصفور، جنى القبج، سيما اللهيمق، لين أبو سعد، ميناس العطار، لينا المعايعة، إيناس الجماعين، ملاك محمد، عليا نائل، اية عمرو، ياسمين الأجرب، ليان العجارمة.

ويشارك المنتخب بالبطولة لحساب المجموعة الثانية الى جانب لبنان، العراق الإمارات، فيما ضمت الأولى البحرين، فلسطين والكويت.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بلقاء لبنان عند الرابعة والنصف -بتوقيت الاردن- عصر الأحد، ويواجه العراق بذات التوقيت يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الإمارات عند الواحدة والنصف ظهر الخميس، علما أن المباريات تُقام على ستاد مدينة خليفة الرياضية.