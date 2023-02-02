منتخب الشابات يواصل تحضيراته للبطولة الكروية الثلاثية

يحيى قطيشات



عمان- يواصل المنتخب الوطني للشابات لكرة القدم تحضيراته، للمشاركة في البطولة الودية التي يقيمها اتحاد الكرة خلال الفترة من الخامس عشر ولغاية التاسع عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، وضمن أيام الفيفا المعتمدة، وهي البطولة الثلاثية التي تحظى بمشاركة المنتخبين الإيراني والأوزبكي الى جانب منتخبنا، وتقام على ملعب البترا.

ويستهل المنتخب البطولة بمواجهة المنتخب الإيراني يوم الخامس عشر من الشهر الحالي، ويلعب المنتخبان الأوزبكي والإيراني يوم السابع عشر من الشهر نفسه، ويختم منتخب الشابات مبارياته بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.

وحرص اتحاد الكرة والدائرة النسوية فيه، على تقديم وسائل النجاح كافة للمنتخب، وعمل على تجهيز الترتيبات كافة لاستضافة البطولة الودية.

وتعد البطولة محطة مهمة من محطات إعداد المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام في الأردن، خلال الفترة من الثامن ولغاية الثاني عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، بمشاركة منتخبات لبنان ومنغوليا وبوتان، إضافة للمنتخب الوطني.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة ماهر أبو هنطش، بأن تكون التصفيات انطلاقة جديدة للمنتخب، من خلال تقديم أداء فني متطور ومستويات عالية، والتأهل للنهائيات رغم صعوبة المجموعة، خصوصا مع وجود المنتخب اللبناني، الذي أظهر تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، ونال لقب بطولة غرب آسيا على حساب منتخبنا الوطني.

وفضل أبو هنطش ترتيب هاتين الوديتين لضمان توفير استعداد ملائم للمنتخب الذي يضم في صفوفه عناصر شابة تحتاج إلى المزيد من الخبرة والاحتكاك ورفع الحالتين الفنية والبدنية.

ويواصل منتخب الشابات تدريباته الفنية والبدنية اليومية، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة اللاعبات اللواتي تم اختيارهن من قبل الجهاز الفني، وهن: ديانا الجولاني، جود العبادي، سيرين احريبي، زينة حازم، مسك أبو غوش، ريتال الشوبكي، تقى غازي، عليا حسن، ياسمين الأجرب، نورأحمد، كريستينا جوعانة، زارا الرواشدة، لين دويك، رانيا سلامة، تولين شويات، رنيم الداود، أفنان حماد، تمارا أحمد، لمار ابراهيم، مايا العويسات، كندا التيتي، أسيل مراد، روز علي، ختام الساحور، مرح عباس، وليان عبيد.

وكان المنتخب قد أقام معسكرا مغلقا خلال الفترة الماضية، حقق حسب الجهاز الفني أهدافه المرسومة، ومكاسب فنية للمنتخب والجهاز الفني الذي وقف على أبرز نقاط القوة والضعف، وعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات والتدريبات، ويبحث الجهاز الفني عن الوصول للتشكيلة الرئيسية التي ستمثل المنتخب في التصفيات.

وسيعمل أبو هنطش، خلال مباريات البطولة الودية، على منح الفرصة للاعبات كافة، واختيار الأفضل من الناحيتين الفنية والبدنية، خصوصا أن المنتخب يضم أبرز اللاعبات اللواتي قدمن مستويات مميزة خلال الموسم الماضي.

ويسود التفاؤل أوساط الكرة النسوية بعودة أبو هنطش للتدريب في المنتخبات النسوية؛ حيث يعد أبو هنطش صاحب الفضل فنيا في معظم البطولات التي حققتها المنتخب النسوي الأردني في السنوات الماضية، ويعرف كل إيجابيات وسلبيات الكرة النسوية في الفترة الماضية.