منتخب الشباب بكرة الطائرة يستعد في الدمام بطموح المنافسة بغرب آسيا

مصطفى بالو – وصل وفد المنتخب الوطني للشباب إلى الدمام، تحضيرا لخوض غمار المنافسة في بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة، والتي تقام خلال الفترة 22-31 تموز (يوليو) الحالي، ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، بمواجهة نظيره الإماراتي، عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الجمعة.

ورد رئيس الوفد انس قبيلات على استفسارات “الغد” قائلا:” حظيت بعثة المنتخب الوطني للشباب بحسن الاستقبال من قبل الأشقاء في السعودية، والاتحاد القاري للعبة، وباشر المنتخب تدريباته استعدادا لأولى مبارياته يوم غد الجمعة، في الوقت الذي واصل نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات الاتصال والاطمئنان على الوفد، ونقل تحيات رئيس الاتحاد الاتحاد سمو الأميرة آية الفيصل إلى المنتخب المشارك في البطولة، وتحفيزها للشباب لتقديم الأفضل وعكس صورة طيبة عن الطائرة المحلية والرياضة الأردنيية”.

وغادر وفد الكرة الطائرة إلى الدمام صباح أمس، برئاسة أمين سر الاتحاد أنس قبيلات، ويضم المدير الفني للمنتخبات الوطنية الأرجنتيني ماتياس، والمدربين وليد العسود ورائد الحمود، وإداري المنتخبات الوطنية سمير السلايمية ويرافقهم الحكم القاري أحمد القطارنة، وعضو لجنة الاحتكام عضو الاتحاد إسماعيل السراحنة، واللاعبين كل عبد الرحمن الخصاونة، ايهم خنفر، فهد نعمان، وفا ابو طوق، عمر ناصر، أحمد العطلة، ابراهيم العطله، عامر عادل، محمد شبيلات، عبد العطيم سامي، لؤي ناجح، صالح الطهراوي.

بث مباريات البطولة

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، برئاسة جميل الزغيبي، عن بث جميع مباريات البطولة على القناة الرياضية السعودية، تأكيدا على أهمية الحدث القاري، والذي وصفه المراقبون والمتابعون بالأقوى والأكثر مشاركة، بحسب المستوى العام وعدد المننتخبات الذي يصل إلى 10 منتخبات عربية، وزعت على مجموعتين، حيث تضم الأولى كلا من الأردن، الإمارات، لبنان، البحرين والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من قطر، سورية، الكويت، فلسطين، والسعودية”.

حضور أردني مميز

وتتميز هذه النسخة من البطولة، بحضور أردني مميز، من خلال عضو لجنة الاحتكام بالبطولة القارية، عضو الاتحاد والمدرب السابق إسماعيل سراحنة، إلى جانب مشاركة الحكم القاري أحمد القطارنة في إدارة مباريات البطولة، وهو الذي سيخلد إلى امتحان نظري من قبل لجنة احتكام البطولة، حيث يعتبر القطارنة من الحكام المميزين في اللعبة، ويعمل على تطوير نفسه ويسعى جاهدا للحصول على الشارة الدولية خلال الفترة المقبلة”.