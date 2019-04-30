منتخب الشباب تحت 19 عاما يواصل استعداداته لوديتي السعودية

عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب بلال اللحام، استعداداً لوديتي السعودية يومي 23 و25 أيار (مايو) المقبل، ضمن رحلة اعداده للتصفيات الآسيوية المقبلة.

واجرى المنتخب ظهر اليوم الثلاثاء 30 نيسان، جرعة تدريبية في صالة اللياقة البدنية التابعة لاتحاد الكرة، للعمل على تقوية الجانب البدني للاعبين قبل التوجه لملعب الكرامة لاجراء تمارين الرشاقة ومن ثم تدريبات على الدفاع بالثلث الاخير من الملعب.

واكد اللحام رضاه عن مرحلة الاعداد التي خاضها المنتخب في الفترة الماضية والتي جرت بمشاركة 28 لاعبا :احمد الجعيدي، قيس عباسي، اصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، محمود الصلاج، سيف البشابشة، بشار الذيابات، زيد الحياري، محمد الذريوات، عامر جاموس، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.

ويضم الجهاز الفني إلى جانب اللحام، المدير الاداري شفيق عويس، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب حراس المرمى عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج اشرف صقر، ومسؤول اللوازم محمد علاونة.