منتخب الشباب يبدأ تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة

عمان – الغد- بدأ منتخب الشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، تدريباته الأسبوعية بقيادة المدرب إسلام ذيابات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم السبت ، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وضمت قائمة المنتخب الأولية استدعاء 28 لاعبا: عبد الرحمن الشلة، معتز عليان، مراد الفالوجي، سيف نصيرات، علاء ورق، عمرو خالد، يوسف حسان، أحمد عبد الله، محمد رائد، عرفات الحاج، عاصم أبو التين، راشد وليد، علي حجبي، علاء دية، هاشم المبيضين، رامي المعيوف، عمر العزازمة، عمر العصاد، محمد أبو هزيم، سيف درويش، إيهاب العقلة، داوود حجير، محمد عبيدات، كريم لافي، حسين عارف، بكر كلبونة، سلطان الشياب، أوس أبو هضيب.

وشارك بالتدريب الذي اشتمل على تمارين بدنية 17 لاعبا، مع إلتزام الباقي بأنديتهم للمشاركة اليوم في بطولات الفئات العمرية.

وأكد ذيابات أن انتقاء اللاعبين جاء بعد متابعة حثيثة لدوري الفئات العمرية.. نسعى رفقة الجهاز الفني المعاون لمتابعة أكبر عدد من المباريات ولكافة الدرجات، والوقوف على المستوى الفني لجميع الفرق، حيث تعزز هذه البطولات من الخيارات الفنية للمرحلة المقبلة.

أضاف: تنتظرنا مشاركة في بطولة غرب آسيا بالعراق بعد شهرين، وتأتي هذه الفعالية بعد توقف طويل للمنتخب بسبب جائحة كورونا، وسنسعى لتأمين وديتين قبل خوض منافسات البطولة هناك.