منتخب الشباب يتعادل مع البحرين بالتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – تعادل منتخب الشباب تحت 19 عاما مع نظيره البحريني 1-1، في المباراة التي جرت بينهما يوم امس الأحد على ستاد خليفة بـ”المنامة”، في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب البحريني لنهائيات كأس آسيا 2020، والتي ستقام في اوزبكستان، بعد أن رفع رصيده الى 7 نقاط بصدارة الترتيب، فيما حل المنتخب بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، وبوتان ثالثا برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على بنغلادش 2-1 والذي استقر بالقاع برصيد نقطة واحدة.

وكان المنتخب استهل مشاركته بالتصفيات بالفوز على بوتان 3-0، ثم تعادل مع بنغلاديش 1-1 بالجولة الثانية، قبل ان يتعادل بذات النتيجة مع البحرين.

يذكر ان نظام التأهل الى النهائيات الآسيوية، ينص على تأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11 في التصفيات، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين هذه المجموعات، إلى جانب المستضيف، حيث فقد المنتخب فرصة التأهل قياساً برصيد اصحاب المركز في باقي المجموعات.