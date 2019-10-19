منتخب الشباب يتعادل مع نظيره العراقي وديا

عمان – الغد – تعادل منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، مع نظيره العراقي 0-0، في المباراة الودية الثانية، التى جرت بينهما أمس الجمعة على ملعب الامير حسين بالسلط، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية، التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

وكانت التجربة الودية الاولى، التى أقيمت الاربعاء الماضي، انتهت بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 3-1.

ويتضمن برنامج إعداد المنتخب بعد محطة العراق، المغادرة الى معسكر قطر يوم 28 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، ومنها سيسافر الى المنامة لخوض التصفيات الاسيوية.

يذكر ان المنتخب يستهل مشواره بالتصفيات الاسيوية بمواجهة بوتان يوم 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ثم بنغلاديش 8 ويختتم مشاركته بمواجهة المستضيف البحرين يوم 10 من الشهر ذاته.

ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في اوزبكستان خلال الفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول (اكتوبر) 2020، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني.