منتخب الشباب يتعادل وديا مع السعودية

عمان – الغد – تعادل منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، مع مضيفه السعودي 2-2، في المباراة الودية التي جرت أمس الثلاثاء، على ملعب الامير محمد العبدالله في جدة، ضمن اطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية.

وقدم لاعبو المنتخب أداءً مميزاً في التجربة الودية الاولى بين الطرفين، والتي شهدت سيطرة للنشامى في الحصة الثانية، حيث نجح محمد ابو طه من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 62، فيما أضاف رزق بني هاني الهدف الثاني عند الدقيقة 80 لمنتخب الشباب.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين مساء يوم غد الخميس، قبل العودة الى عمان عصر الجمعة، حيث ينتظر ان يستضيف المنتخب نظيره العراقي ودياً مرتين، قبل المغادرة الى معسكر قطر يوم 28 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، والذي سينطلق مع نهايته مباشرة نحو الاراضي البحرينية، للمشاركة بالاستحقاق الآسيوي.