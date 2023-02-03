منتخب الشباب يختبر قدراته أمام أولمبيك الأوزبكي

مهند جويلس



عمان – يختبر المنتخب الوطني تحت 20 عاما قدراته الفنية والبدنية، عندما يلاقي اليوم عند الساعة الثانية عصرا فريق أولمبيك الأوزبكي، في المباراة التي ستقام أحداثها على ملعب مجمع ليماك اركاديا الرياضي بمدينة أنطاليا التركية.

ويتطلع منتخب الشباب بقيادة المدرب إسلام ذيابات، للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وذلك من خلال مواجهة فريق من فئة الكبار، بعكس المباريات الماضية التي لعب بها أمام منتخبات من الفئة العمرية ذاتها.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على قيرغيزستان بهدف دون مقابل الثلاثاء الماضي، فيما تعادل بهدف لمثله أمام العراق خلال المعسكر التركي.

ويختتم المنتخب معسكره بلقاء اليوم، قبل العودة إلى أرض الوطن غدا، ثم سيواصل بعدها تحضيراته قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا مطلع الشهر المقبل، حيث ينافس في المجموعة الثالثة بالبطولة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، طاجيكستان وسلطنة عمان، فيما سيدخل في معسكر داخلي يواجه خلاله المنتخب الأولمبي، مع توقعات كبيرة بانضمام اللاعبين مهند أبو طه وأمين الشناينة للمعسكر بأيامه الأخيرة قبل التوجه إلى العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للتجمع الحالي 23 لاعبا هم مراد الفالوجي، عبد الرحمن محمد، محمود المحارمة، هاشم المبيضين، بكر كلبونة، عاصم أبو التين، سيف الدين درويش، يوسف حسان، سلطان الشياب، علي العزايزة، قصي المنصوري، علاء دية، أدهم الرفاعي، محمد رائد، عمر صلاح، محمد أبو هزيم، أحمد أيمن، معاذ العليمات، عرفات الحاج، زكريا عمرو، علي حجبي، أحمد دلدوم وأوس أبو هضيب.

وبحسب المعلومات الواردة من المعسكر التركي، فإن المباراة الأولى أمام العراق شهدت منافسة أكثر من جانب الطرفين، فيما كانت المباراة الثانية أسهل على أبناء المدرب ذيابات، إذ كان المنتخب الوطني الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء.

ويأمل المدرب الاستقرار على التشكيلة التي خاضت المباراتين السابقتين، باستثناء بعض التعديلات المتوقعة في الخط الخلفي، وقد يدفع ذيابات بتشكيلة مكونة من مراد الفالوجي، عرفات الحاج، يوسف حسان، زكريا عمرو، علاء دية، عمر صلاح، محمد أبو هزيم، علي العزايزة، سيف الدين درويش، معاذ العليمات وبكر كلبونة.

وعلى الطرف الآخر، يعد فريق أولمبيك أحد فرق المقدمة في الدوري الأوزبكي الممتاز، حيث احتل المركز السادس بعد انتهاء الدور الأول من البطولة برصيد 35 نقطة جمعها من 7 انتصارات و14 تعادلا مقابل 5 هزائم، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعبيه 2.34 مليون دولار.

ويضم الفريق في صفوفه عدد من اللاعبين المميزين، ومنهم ديلشود يولداشيف، شاخزود تويروف، جاسور خولدوروف، سوناتيلوخ خاميدزنوف، عبد الرؤوف بورييف، جلولدين صديقوف، خاميدزون رستامخونوف، تيمور ماميساديكوف، أليشر أوديلوف، أوتابيك جوراخوزيف ورسلان أبيك جيانوف.

ويعد هذا المعسكر الثالث للمنتخب الوطني بعد خوض التصفيات، حيث واجه سورية مرتين في عمان، خسر في الأولى (2-1)، وفاز في الثانية (2-0)، فيما تمكن من تجاوز إيران في عمان (2-0)، وخسر أمامه في المواجهة الثانية بنتيجة (1-2).