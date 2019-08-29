منتخب الشباب يختتم مشاركته في بطولة غرب آسيا بمواجهة فلسطين

عمان – الغد – يختتم منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، مشاركته في بطولة غرب آسيا الاولى، بمواجهة نظيره الفلسطيني في لقاء تحديد المركز الثالث، والذي يقام عند الساعة 4:00 عصر الجمعة، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، شمال القدس.

وفي المشهد الختامي، الذي يقام مساء الجمعة، يواجه المنتخب الاماراتي نظيره العراقي، والفائز منهما سيظفر بالكأس وميداليات المركز الأول، فيما سيكون هناك جائزة للفريق صاحب اللعب النظيف، وكذلك جائزة افضل لاعب وهداف البطولة.

وانهى المنتخب استعداداته للمباراة من خلال التدريب الذي اقيم الخميس على ملعب ماجد الاسعد بالبيرة، وسط مشاركة جميع اللاعبين.

يذكر ان المنتخب افتتح مشواره بالبطولة بالفوز على فلسطين 2-0، ثم على قطر 5-1، قبل ان يخسر بقبل النهائي امام العراق بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.