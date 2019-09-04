منتخب الشباب يعاود تدريباته استعداداً للاستحقاقات المقبلة – صور

عمان – الغد – استأنف منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وعاود المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية، بعد فترة الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني، عقب مشاركته ببطولة غرب آسيا الاولى، والتي اقيمت في فلسطين، بمشاركة 6 فرق، وحل فيها المنتخب بالمركز الثالث.

وقاد مدرب المنتخب بلال اللحام، التدريب الذي ركز على العديد من الجوانب التكتيكية والفنية بمشاركة 27 لاعباً وهم: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اسامة الكواملة، اصيل الصياحين، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، سيف البشابشة، زيد الحياري، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله، عامر جاموس، محمود الصلاج، وراشد الحناحنة.

يذكر ان المنتخب سيخوض عدة لقاءات ودية محلية ودولية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة اعداده للتصفيات القارية التي ستقام في مدينة المنامة تشرين الثاني المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة الخامسة مع البحرين “المستضيفة”، بنجلاديش، وبوتان.

ويضم الجهاز الفني الى جانب اللحام كل من اداري الفريق شفيق عويس، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج احمد قدورة ومسؤول اللوازم محمد علاونة.