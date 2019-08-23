منتخب الشباب يلاقي قطر في بطولة غرب آسيا غدا

عمان – الغد – يلاقي منتخب الشباب تحت 18 لكرة القدم، نظيره القطري عند الرابعة من عصر يوم غد السبت على ستاد فيصل الحسيني بالرام، شمال القدس، في مباراته الثانية والأخيرة بدور المجموعات، ببطولة غرب آسيا الاولى.

وفي اللقاء الثاني الذي يقام عند السابعة مساء، على نفس الملعب، تلتقي الامارات مع العراق، لحساب المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفوزه على فلسطين 2-0، فيما قطر التى غابت عن الجولة الأولى دون نقاط بالتساوى مع المضيف.

وأنهى الفريق تحضيراته للقاء المهم، من خلال التدريب الذي اقيم عصر اليوم الجمعة بقيادة المدرب بلال اللحام على ملعب المباراة، حيث قسم اللاعبين الى مجموعتين، الأولى انخرطوا بتدريب خفيف بهدف الاستشفاء لـ 13 لاعبا الذين شاركوا في المباراة امام فلسطين، فيما تولى مساعد المدرب تدريب بقية التشكيلة.

ويكفي نشامى الشباب، التعادل فقط وبأي نتيجة، من اجل التأهل للدور الثاني.

وقام رئيس وزراء دولة فلسطين، محمد أشتية، بلقاء الوفود المشاركة في البطولة بمقر اقامتها في فندق الملينيوم، فيما قامت دائرة الحكام بالاتحاد المضيف، ومن خلال عضوها مهيوب الصادق بشرح التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم للمنتخبات المشاركة.