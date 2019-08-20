منتخب الشباب ينهى تحضيراته لبطولة “غرب آسيا”

عمان – الغد – توجه وفد منتخب الشباب تحت 19 عاماً لكرة القدم، الى فلسطين صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الاولى، حيث انهى المنتخب تحضيراته يوم امس الاثنين في عمان.

وأقيم المران الاخير على ملعب “البولو” بتواجد 23 لاعباً، والذين تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني للمشاركة في البطولة التي تقام بالفترة من 22 الى 30 آب (اغسطس) الحالي، بمشاركة منتخبات الاردن، البحرين، الإمارات، قطر، العراق وفلسطين المستضيفة.

وتضم البعثة المدرب بلال اللحام، المدير الاداري شفيق عويس، المدرب غياث التميمي، مدرب حراس المرمى عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج اشرف صقر، ومسؤول اللوازم محمد علاونة.

واللاعبون: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، عامر جاموس، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، محمود الصلاج، سيف البشابشة، زيد الحياري، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، غازي جبر.

ورافق الوفد بسفره الحكمين مراد الزواهرة وحمزة ابو عبيد، واللذين تم اختيارهما من قبل دائرة الحكام للمشاركة بإدارة مباريات الحدث.

يذكر ان “ستاد فيصل الحسيني” بالرام يحتضن مباريات البطولة، حيث ستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، بحيث تنطلق اللقاءات الخميس المقبل بخوض مباراتين الاولى عند الساعة 4 عصراً، والثانية 7 مساءً.