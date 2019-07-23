منتخب الشباب ينهي تحضيراته تأهباً لمواجهة الهند الأربعاء

عمان- انهى المنتخب الوطني للشباب ت 19 لكرة القدم، تحضيراته استعداداً لمواجهة نظيره الهندي ودياً، عند الرابعة عصر الاربعاء 24 تموز – بتوقيت الأردن- على ملعب منتجع جرين بارك بمدينة اسطنبول التركية.

ويقيم منتخب الشباب معسكراً تدريبياً في تركيا، استعداداً للمشاركة ببطولة غرب آسيا في فلسطين، خلال شهر آب المقبل، وكذلك التصفيات الآسيوية التي تقام في البحرين مطلع تشرين الثاني القادم.

وأنهى المنتخب تحضيراته بمشاركة جميع اللاعبين: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، سيف البشابشة، زيد الحياري، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.

واشتمل التدريب على تطبيق بعض الجمل التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، التي سينتهجها المنتخب خلال المواجهة التي يستغلها الجهاز الفني، بقيادة المدرب بلال اللحام لتجربة جميع اللاعبين.

يذكر ان المنتخب يختتم معسكره التدريبي بلقاء نظيره العماني يوم 26 الجاري، قبل العودة الى عمان.