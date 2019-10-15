منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا للقاء العراق غدا

عمان – الغد – يواصل منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب بلال اللحام، استعداداً للتصفيات الآسيوية، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل في البحرين.

ويلتقي المنتخب نظيره العراقي ودياً، عند الرابعة عصر الأربعاء، على ملعب الامير حسين بالسلط، في اطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق الضيف بعمان، قبل ان تتكرر المواجهة بينهما الجمعة المقبل.

وأنهى المنتخب تحضيراته للمباراة، حيث اجرى تدريبه النهائي على ملعب الكرامة، وركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجوانب التكتيكية والفنية بمشاركة 26 لاعباً وهم: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، زيد الحياري، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف البشابشة، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمود الصلاج، محمد ابو طه، عمار فتح الله، رزق بني هاني، احمد العقرباوي، وبراء عطية.

ويتضمن برنامج المنتخب بعد وديتي العراق، المغادرة الى معسكر قطر يوم 28 الحالي، ومنها سيسافر الى المنامة لخوض التصفيات الاسيوية.

يذكر ان المنتخب يستهل مشواره بالتصفيات الاسيوية التي ستقام على ستاد خليفة بالمنامة، لحساب المجموعة الخامسة، بمواجهة بوتان 6 تشرين الثاني (نوفمبر) ، ثم بنغلاديش 8، ويختتم مشاركته بمواجهة المستضيف البحرين يوم 10 من الشهر ذاته.

ويتأهل إلى النهائيات التي تقام في اوزبكستان خلال الفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة “اوزبكستان”، الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.