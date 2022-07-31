منتخب الشباب يودع كأس العرب بالخسارة من فلسطين

عمان – الغد – ودع منتخب الشباب تحت 20 عاما بطولة كأس العرب لكرة القدم من الدور ربع النهائي اليوم، بعد الخسارة من المنتخب الفلسطيني بفارق الركلات الترجيحية (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب نادي ضمك في مدينة أبها السعودية.

وسجل هدف المنتخب الوحيد في المباراة علا دية من علامة الجزاء عند الدقيقة 41، قبل أن يسجل كل من زكريا عمرو، قصي المنصوري، محمد رائد وعلاء دية، فيما أهدر الركلة الوحيد للمنتخب في الضربات الترجيحية اللاعب هاشم المبيضين.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى الدور الأول متصدرا للمجموعة الثانية، بعد فوزه على اليمن 1-0، وتعادله مع الإمارات 1-1.