منتخب الشباب يُباشر تدريباته في تركيا استعدادا لمواجهتي الهند وعُمان

عمان – الغد – باشر منتخب الشباب تحت 19 عام، تدريباته المكثّفة في مدينة “اسطنبول” التركية، تحت قيادة المدرب الوطني بلال اللحام، استعداداً لمواجهتي الهند وعُمان الوديتين يومي 23 و 26 تموز (يوليو) الحالي، في اطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

ووصل وفد المنتخب الى مقر اقامته في منتجع “جرين بارك” مساء الأحد، واجرى تدريباً خفيفاً “استشفائياً” بمشاركة جميع اللاعبين، لإزالة آثار الارهاق الذي رافق رحلة السفر، حيث ينتظر أن يجري المنتخب تدريبه الرئيسي الأول صباح اليوم على الملعب الرئيسي للمنتجع، قبل ان ينتقل للتدريب في مركز اللياقة.

ويضم وفد المنتخب المدرب بلال اللحام ومدير المنتخب شفيق عويس ومساعد المدرب غياث التميمي ومدرب الحراس عمر الكسواني، ومدرب اللياقة مظفر معمر، والمسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، والدكتور نزار بشتاوي، والمعالج احمد قدورة، ومسوؤل اللوازم محمد علاونة.

كما يضم الوفد 23 لاعباً، هم: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، سيف البشابشة، زيد الحياري، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.