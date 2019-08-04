منتخب الشباب يُواصل تدريباته ويلتقي شباب الاردن ودياً

عمان – الغد – يواصل منتخب الشباب تحت 19 عاماً لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، استعداداً للمشاركة ببطولة غرب آسيا التي تقام في فلسطين، والتصفيات الآسيوية في البحرين.

ويمضي الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب بلال اللحام ومساعده غياث التميمي ومدرب الحراس عمر الكسواني ومدرب اللياقة مظفر معمر، في رحلة اعداد الفريق، من اجل الوصول الى أتم الجاهزية قبل التصفيات القارية التي ستنطلق بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وضمن سلسلة مبارياته الودية مع الاندية المحلية، يواجه منتخب الشباب فريق شباب الاردن عند الساعة 5:00 مساء يوم غد الاثنين على ملعب السلط.

ومن المنتظر أن تُغادر بعثة المنتخب الى معسكر الجزائر، رابع ايام عيد الاضحى المبارك، لاقامة معسكر تدريبي، يتخلله مواجهة اصحاب الارض مرتين.

ويشارك بالتدريبات 27 لاعباً هم: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، محمود الصلاج، سيف البشابشة، زيد الحياري، محمد الذريوات، عامر جاموس، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.