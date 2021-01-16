منتخب الشلل الدماغي لكرة القدم يستأنف تدريباته

عمان – الغد – استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم للشلل الدماغي تدريباته على ملعب اللجنة البارالمبية الأردنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ويشارك بالتدريبات التي انطلقت أواخر الأسبوع الماضي 16 لاعبا تحت اشراف المدرب الوطني ثابت عبيدات الذي بدأ بتدريبات رفع اللياقة البدنية بعد فترة توقف طويلة بسبب ظروف جائحة كورونا وتوقف المشاركات والمسابقات الخارجية.

وجاءت عودة التدريبات بقرار من إدارة اللجنة البارالمبية لرفع المستوى البدني والفني للاعبين خصوصا ان فريق الشلل الدماغي كان قد شارك في بطولات سابقة وتصفيات دولية احتضنتها الامارات وبرشلونة وإيران وظهر بمستوى جيد وحقق خلالها نتائج إيجابية.