منتخب الطاولة يختتم معسكره في الصين الإثنين

بلال الغلاييني

عمان – يختتم المنتخب الوطني لكرة الطاولة، يوم بعد غد الإثنين، معسكره التدريبي المقام في مدينة هاربن الصينية، والذي يأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولات الرسمية المقبلة، وأبرزها بطولة غرب آسيا للفئات العمرية كافة، والتي تقام في العاصمة عمان وتحديدا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب (أغسطس) الحالي، والتصفيات الخاصة بالتأهل الى أولمبياد طوكيو 2010، والتي تقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.

تدريبات المنتخب الوطني في الصين، تقام على فترتين صباحية ومسائية في أحد المراكز المتخصصة في اللعبة، بإشراف المدرب الوطني مصطفى رضا، وبمشاركة اللاعبين: زيد يوسف وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم ومحمد بني سلامة، والتي تهدف الى رفع المستوى الفني لدى اللاعبين قبل الدخول في الاستحقاق المقبل، خصوصا وأن بطولة غرب آسيا تعتبر المحطة الأبرز للاعبي المنتخب الوطني، قبل الدخول في غمار التصفيات الأولمبية.

الى ذلك، ينتظر أن يعلن الاتحاد الدولي التعليمات الفنية الخاصة بالتصفيات الأولمبية، خصوصا فيما يتعلق بتصفيات دول منطقة غرب آسيا، والتي كانت قد طالبت في وقت سابق بإقامة التصفيات المعتادة عن إجراء أي تعديلات عليها، والتي تنحصر منافساتها بالتأهل بين لاعبي دول غرب آسيا فقط، وهو الطلب الذي تجاوب معه كل من الاتحادين الآسيوي والدولي حسب رئيس اتحاد غرب آسيا م. فواز الشرابي، الذي أكد أن القرار ينتظر أن يصدر في اقرب وقت، حسب وعودات الاتحادين الآسيوي والدولي، في الوقت الذي ينتظر أن يتم فيه تحديد مكان هذه التصفيات التي تقام خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل.

يذكر أن المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، اقامت قبل فترة معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمشاركتها في بطولة غرب آسيا، حيث اشتمل المعسكر على التدريبات اليومية وخوض اللقاءات الودية مع فرق النادي الأهلي المصري.