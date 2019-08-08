منتخب الطاولة يواصل تحضيراته للمشاركة في بطولة غرب آسيا

بلال الغلاييني

عمان – يواصل المنتخب الوطني لكرة الطاولة من تحضيراته الفنية ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة “هاربن” الصينبة، والتي تأتي ضمن استعداداته للمشاركة البطولات المهمة المقبل، ولعل ابرزها بطولة غرب آسيا للفئات العمرية كافة، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب (أغسطس) المقبل، والتصفيات الخاصة بالتأهل الى أولمبياد طوكيو 2010.

تدريبات المنتخب الوطني تقام على فترتين صباحية ومسائية في أحد المراكز المتخصصة في اللعبة، باشراف المدرب الوطني مصطفى رضا، وبمشاركة اللاعبين زيد يوسف وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم ومحمد بني سلامة، والتي تهدف الى رفع المستوى الفني لدى اللاعبين قبل الدخول في الإستحقاق المقبل، خصوصا وأن بطولة غرب آسيا تعتبر المحطة الأبرز للاعبي المنتخب الوطني قبل الدخول في غمار التصفيات الأولمبية.

الى ذلك ينتظر أن يعلن الاتحاد الدولي التعليمات الفنية الخاصة بالتصفيات الأولمبية، خصوصا فيما يتعلق بتصفيات دول منطقة غرب آسيا والتي كانت قد طالبت في وقت سابق باقامة التصفيات المعتادة عن اجراء اية تعديلات عليها، والتي تنحصر منافساتها بالتأهل بين لاعبي دول غرب آسيا فقط، وهو الطلب الذي تجاوب معه الاتحادين الآسيوي والدولي حسب رئيس اتحاد غرب آسيا م. فواز الشرابي.

مؤكداً أن القرار ينتظر أن يصدر في اقرب وقت حسب وعود الاتحادين الآسيوي والدولي، في الوقت الذي ينتظر أن يتم فيه تحديد مكان هذه التصفيات التي تقام خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطنية للفئات العمرية اقامت قبل فترة معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمشاركتها في بطولة غرب آسيا، حيث اشتمل المعسكر على التدريبات اليومية وخوض اللقاءات الودية مع فرق النادي الأهلي المصري.

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