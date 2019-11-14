منتخب العراق يحقق فوزا ثمينا على إيران

عمان – اعتلى المنتخب العراقي لكرة القدم صدارة المجموعة الثالث بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد فوزه على منتخب ايران بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم على ستاد عمان.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا في مدرجات ستاد عمان في ظل أهمية المباراة وقوة الفريقين.

ونجح المنتخب العراقي في تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد ان كانت النتيجة تشير الى التعادل 1-1 لتنطلق افراح العراقيين الذين حرصوا على مؤازرة منتخبهم من الملعب مباشرة.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط يليه منتخب البحرين برصيد 8 نقاط ثم ايران برصيد 6 نقاط.-(بترا)