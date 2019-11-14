آخر الأخبار الرياضةالرياضة

منتخب العراق يحقق فوزا ثمينا على إيران

منذ 35 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – اعتلى المنتخب العراقي لكرة القدم صدارة المجموعة الثالث بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد فوزه على منتخب ايران بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم على ستاد عمان.
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا في مدرجات ستاد عمان في ظل أهمية المباراة وقوة الفريقين.
ونجح المنتخب العراقي في تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد ان كانت النتيجة تشير الى التعادل 1-1 لتنطلق افراح العراقيين الذين حرصوا على مؤازرة منتخبهم من الملعب مباشرة.
وبهذا الفوز تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط يليه منتخب البحرين برصيد 8 نقاط ثم ايران برصيد 6 نقاط.-(بترا)

مقالات ذات صلة

طاقم حكام أردني يشارك بنهائيات آسيا في تايلند

منذ ساعتين

الشوط الثاني.. النشامى و أستراليا 0 – 1يحدث الآن

منذ ساعتين

أتلتيكو مدريد يُصدر بيانا رسميا بشأن اصابة كوستا .. تفاصيل!

منذ 6 ساعات

الأرجنتين تواجه البرازيل في “سوبر كلاسيكو” ودي بالسعودية

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock