منتخب الكراتيه يبدأ غدا مشاركته في بطولة الدوري العالمي

عمان-الغد- يفتتح منتخبنا الوطني للكراتيه يوم غد الجمعة مشاركته في المحطة الرابعة من بطولة الدوري العالمي والتي تستضيفها مدينة شنغهاي الصينية بمشاركة حوالي ٦٠٠ لاعباً ولاعبة يمثلون ٧٦ دولة.

وسيلتقي اللاعب محمد فهد أحمد في دور الـ ٣٢ من منافسات وزن تحت ٦٠ كغم مع اللاعب المونتينيغري دولوفيك نيناد.

وفي الوزن ذاته أوقعت القرعة ، اللاعب عبدالله كريك ، في مواجهة اللاعب الكازاخستاني قيصر البسباير في دور الـ ٣٢.

وضمن منافسات وزن تحت ٦٧ كغم سيلتقي عبدالرحمن المصاطفة في دور الـ ٦٤ مع اللاعب المقدوني كيلبيك نيناد فيما سيلتقي اللاعب بشار النجار مع الفائز من نزال التركي أوز مرات والنمساوي لوكا ريتنباشر في منافسات وزن تحت ٧٥ كغم وضمن دور الـ ٣٢.

فيما سيستهل اللاعب محمود السجان مشاركته في البطولة يوم بعد غد السبت ضمن منافسات وزن تحت ٨٤ كغم إذ سيلتقي في دور الـ ٦٤ مع اللاعب البلجيكي أنور بوجرين.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) والتي ستشهد تواجد رياضة الكراتيه للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد.