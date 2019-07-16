منتخب الكراتيه يتدريب استعداداً لبطولة آسيا

عمان – الغد – وصلت بعثة منتخبنا الوطني للكراتيه إلى العاصمة الأوزبكية طقشند وذلك للمشاركة في النسخة الـ 16 من بطولة آسيا والتي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 21 تموز (يوليو) الحالي.

وباشر المنتخا الوطني تدريباته تحت قيادة المدير الفني ، محمد إبراهيم ، والذي ركز خلال التدريبات على تفكيك العضلات والتخلص من اثار الارهاق جراء رحلة السفر.

وأشاد المدرب محمد ابراهيم بمعنويات لاعبيه وجاهزيتهم لخوض المنافسات مشيراً أن الطموح يتمثل في الصعود إلى منصات التتويج ومنافسة أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية.

وستفتتح البطولة يوم الجمعة ، حيث ستقام منافسات القتال الفردي لجميع الأوزان على أن تقام نزالات الميدالية البرونزية والنهائيات يوم السبت فيما ستقام في اليوم الأخير من البطولة منافسات القتال الجماعي.

وسيمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة كل من اللاعبين واللاعبات : محمد فهد (وزن تحت 60 كغم) وعمر النجار (وزن تحت55 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) وبشار النجار (وزن تحت 75 كغم) ومحمود السجان (وزن تحت 84 كغم) ونقولا كبوش (وزن فوق 84 كغم) وخلود حسين (وزن تحت 55 كغم) وأسيل النعيمي (وزن تحت 61 كغم) وهدى جبر (وزن تحت 68 كغم).

إلى جانب اللاعبين ، معتصم بالله خير وأحمد شديد ومازن الجعيدي والذين سيشاركون مع بقية زملائهما في منافسات القتال الجماعي باليوم الأخير من المنافسات.

الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من البطولة والتي استضافتها العاصمة عمان العام الماضي حقق المنتخب الوطني فيها 3 ميداليات ، ذهبيتين بواسطة عبدالرحمن المصاطفة وبشار النجار وفضية تحققت من خلال محمود السجان.