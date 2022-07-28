منتخب الكراتيه يخوض نزالات ودية مع المنتخب المصري في معسكره التدريبي

أيمن وجيه الخطيب



عمان- أجرى المنتخب الوطني للكراتيه، نزالات ودية مع المنتخبات المصرية للشباب والناشيئن، وذلك خلال معسكره التدريبي في مصر، استعدادا للبطولة العربية الثالثة عشرة التي تنطلق في استاد القاهرة نهاية الشهر الحالي.

يشارك في المعسكر التدريبي ضمن منتخب الكبار المشارك في البطولة العربية محمود السجان وعفيف غيث وعمر شقرة وعبدالله حماد وعبدالرحمن مصاطفه وحسن مصاروة ومحمد الجعفري وإبراهيم شمعون ويزن الوهر وهدى جبر ورهف علي.

كما يشارك في المعسكر التدريبي في القاهرة منتخب الشباب الذي يضم وسيم سلامة وأحمد ابو هزيم وبشر الفاعوري وسيف الدين بني فارس ويوسف نوفل ويارا ناصر ونورالله ناصر.

إضافة إلى منتخب الناشئين الذي يضم ليث السعود وعبد الرحمن حيموروفهد الحسين ووليد قطامش وعمر الدويك وبلسم السعايده ولين مراد وليال الجراح.