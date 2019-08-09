منتخب الكراتيه يرفع درجة التحضير لبطولة “البريمرلييغ” في طوكيو

محمد عمّار

عمان – ترفع المنتخبات الوطنية للكراتيه، من درجة تحضيراتها للمشاركة في 3 استحقاقات خلال العام الحالي، أولها ستكون في البريمرلييغ في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة ما بين 6-8 أيلول (سبتمبر) المقبل، ونسخة البطولة ذاتها في العاصمة الروسية في موسكو خلال تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والتي ستساهم في ارتقاء لاعبي المنتخب على سلم ترتيب التصنيف العالمي، فيما سيتم المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة والمقررة في العاصمة التشيلية سانتياغو خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

التدريبات التي تجرى يوميا في مركز إعداد اللاعب الأولمبي، والتي يقودها المدير الفني محمد إبراهيم، يسعى من خلالها المنتخب الى أقوى درجات الجهوزية والتحضير، خصوصا وأن الترتيبات الإدارية الحالية تستدعي تقليص القائمة، ما يرفع من درجة التنافس بين اللاعبين لضمان تمثيل المنتخب في نسختي “البريمرلييغ”، حيث يتوقع أن تكون المشاركة بأربعة لاعبين على الأكثر.

كما سيتم على هامش بطولة نسخة طوكيو، إجراء بروفة في ذات الصالة التي ستقام فيها منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وستجري البروفة بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية.

المسيرة إيجابية وتحتاج الكثير

لم يخف رئيس اتحاد الكراتيه الدكتور معين الفاعوري، أن مسيرة المنتخب ايجابية، لكن ينقصها الكثير، مشيدا بنتائج المنتخب في بطولة آسيا، مؤكدا أن المنتخب خسر “القتال الجماعي” في سعيه لنيل البرونزية، وهذا إنجاز يسجل، حيث أن البطولات الآسيوية تعتبر الثانية بقوتها بعد القارة الأوروبية على المستوى العالمي.

وأكد الفاعوري، أن الهدف من المشاركة في بطولة العالم، إكساب اللاعبين المزيد من الخبرات، وسيكون المنتخب حاضرا على منصات التتويج، والوقت كاف للتحضير الأمثل للوصول لمنصات التتويج.

توقف الأولمبياد

وأضاف الفاعوري، أن فترة توقف الكراتيه عن الأولمبياد 2024 في باريس، ستمنح الاتحاد فرصة رائعة للتحضير الأمثل الى أولمبياد “لوس إنجلوس 2028″، ما يرفع من درجات الحضير لمنتخبات أقوى، من خلال فتح آفاق البحث والتمحيص في كل اللاعبين الممارسين، خصوصا من صغار السن بما يتوافق مع معادلة الكراتيه الثلاثة (العقل والجسد والقلب)، وهذه المعادلة ينقصها عنصر أو عنصرين حاليا، وهو ما سيعمل عليه الاتحاد بعد أولمبياد طوكيو للتحضير القوي والامثل الى لأولمبياد لوس انجلوس.

لاعبان الى الأولمبياد

أكد رئيس اتحاد الكراتيه، أن وصول لاعبين الى الأولمبياد سيكون بمثابة إنجاز كبير للعبة، بيد أن المنتخب “سيقاتل” للوصول الى الأولمبياد، رغم صعوبة المهمة، والآمال مشروعة ومتاحة للوصول بالمنتخب الى الأولمبياد.

الإنطلاق نحو أولمبياد الشباب

أشار الفاعوري، أن الاتحاد يعمل خلال الفترة الحالية للارتقاء بعنصر الشباب، وذلك تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2021 في الصين، والتي ستكون بمثابة التحضير الفعلي القوي للمشاركة في أولمبياد الشباب والمقرر في العام 2022 في السنغال، ما يدفعنا بقوة للإهتمام بفئة الناشئين والشباب لضمان المشاركة وتحقيق انجازات تضاف الى مسيرة الاتحاد الظافرة، التي تستلهم مسيرتها من فكر سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى لرياضات لدفاع عن النفس، وتوجيهات سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية.

“تنفيذي الآسيوي”

وعن انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أكد الفاعوري، أن هناك سلبيات كثيرة رافقت مسيرة الاتحاد الآسيوي السابق، نظرا لعدم قدرة الرئيس السابق على ادارة ملف القارة الصفراء التي تعج باللاعبين والمواهب، ما إستدعى إجراء علمية سريعة لاعادة ترتيب البيت الآسيوي، وترشيح وضمان فوز الاماراتي ناصر المرزوقي برئاسة الاتحاد، وذلك ضمن إستراتيجية من أجل ضخ دماء جديدة في “شريان” الإتحاد، خصوصا أن اليابان ستحتضن الأولمبياد المقبل، وأن الاتحاد الآسيوي بحلته الجديدة يعتبر قيمة ايجابية مضافة، في ظل تناغم الأفكار وروح الجماعة التي تسود الاتحاد، مع توجيه الإحترام للعاملين بالمكتب التنفيذي من امكانيات إدارية وفنية وخصوصيات اعضاء المجلس.

واضاف الفاعوري، أن المكتب التنفيذي سيلتئم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في الامارات، حيث سيتم اعادة تشكيل اللجان الفنية، الادارية، البطولات، الى جانب تنشيط واعادة رسم ملاح لجنة التحكيم بما يتواءم مع قوانين اللعبة.