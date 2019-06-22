منتخب الكراتيه يستهل مشاركته في بطولة “سريس أيه”

عمان – الغد – استهل المنتخب الوطني للكراتيه مشاركته في الجولة الثانية من بطولة Series A والتي تستضيفها مدينة مونتريال الكندية حتى يوم غدٍ الأحد بمشاركة أكثر 65 دولة.

ولم يتمكن محمود السجان من مواصلة مشواره ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم بعد فوزه بثلاث مباريات على الياباني ماكوتو كويكو في الدور الأول قبل أن يتجاوز في الدور الثاني البلجيكي وليد دغال. وواصل السجان تفوقه بفوزه على البرازيلي موريس دييغو سيلفا قبل أن يخسر لصالح الكازاخستاني إيغور شيخمارييف.

وضمن منافسات نفس الوزن، خسر مازن الجعيدي مباراته في الدور الثاني لصالح التركي أكتاس أوغور بعد أن تجاوز في الدور الأول الياباني كينيتا واتانبي.

ويواصل منتخبنا الوطني مشواره يوم غدٍ الأحد من خلال اللاعبين عبدالرحمن المصاطفة والذي سيواجه الكندي ريان أونيل ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم ، في حين يفتتح بشار النجار منافسات وزن تحت ٧٥ كغم بلقاء الأوكراني يانكو كوستيانتين ويواجه اللاعب أحمد شديد الأمريكي سافين كاستوري ضمن منافسات نفس الوزن.

وتعتبر بطولة Series A من البطولات التصنيفية والتي ستلعب دوراً في عملية التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي ستشهد تواجد رياضة الكراتيه للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية.