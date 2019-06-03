منتخب الكراتيه يشارك في بطولة الدوري العالمي بالصين

عمان – الغد – تتوجه بعثة المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الثلاثاء إلى مدينة شنغهاي الصينية وذلك للمشاركة في المحطة الرابعة من الدوري العالمي والتي ستقام خلال الفترة من 7 إلى ٩ يونيو / حزيران الحالي..

ويتكون الوفد من ، الدكتور معين الفاعوري رئيس الاتحاد / رئيس الوفد ، محمد ابراهيم عثمان / المدير الفني ، محمد فتيان / مدرب ، سائد أبو شاويش / معالج ، ابراهيم الدقس / حكم واللاعبين واللاعبات ، محمد فهد أحمد (وزن تحت ٦٠ كغم) ، عبدالله كريك (وزن تحت ٦٠ كغم) ، عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت ٦٧ كغم) ، محمود السجان (وزن تحت ٨٤ كغم) وبشار النجار (وزن تحت ٧٥ كغم).

وتأتي هذه المشاركة في إطار مساعي منتخبنا الوطني في حصد أكبر عدد من النقاط والتي ستلعب دوراً في عملية التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي ستتواجد فيها رياضة الكراتيه لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية.

ومن المنتظر أن يشارك في هذه البطولة حوالي ٦٠٠ لاعباً ولاعبة يمثلون ٧٦ دولة ، وكانت المحطات الثلاث الماضية من الدوري العالمي قد أقيمت في باريس ودبي والرباط وستقام المحطات الأربعة المتبقية للعام الحالي في شنغهاي وطوكيو وموسكو ومدريد