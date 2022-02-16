“منتخب الكراتيه” يصل الإمارات ويكثف استعداداته لـ”بطولة الفجيرة”

أيمن وجيه الخطيب

عمان – وصل المنتخب الوطني للرجال في الكراتيه، إمارة الفجيرة الإماراتية، حيث يكثف استعداداته للمشاركة في بطولة الفجيرة – إحدى جولات البريميرليغ.

ويضم المنتخب الوطني 7 لاعبين هم عبد الرحمن المصاطفة ومحمود السجان وعبدالله حماد ومازن جعيدي وحسن مصاروة وعفيف غيث ويزن الوهر، إلى جانب الحكام ابراهيم الدقس وعبدالحفيظ عالية وفائق الجعفري وهنادي البنا الذين يشاركون في تحكيم منافسات البطولة، كما يشارك الحكمان محمد عليان وأحمد يوسف في دورة الحكام الدولية التي ينظمها الاتحاد العالمي على هامش البطولة سعياً منهما للحصول على الشارة الدولية. ويشارك في البطولة نجوم العالم الكبار، سواء ممن حققوا بطولة العالم التي جرت مؤخرا في ضيافة دبي، أو الذين نالوا ميداليات في الألعاب الأولمبية الأخيرة التي تواجدت فيها لعبة الكراتيه لأول مرة في هذا المحفل الكبير.

ومن أقوى الدول المشاركة في البطولة إلى جانب الأردن، تبرز إيطاليا بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات، وصل إلى 28 لاعبا، وتأتي مصر في المركز الثاني بـ19 لاعباً، ثم أوكرانيا بـ18 لاعباً، وسلوفاكيا وروسيا بـ17 لاعبا والمغرب وإسبانيا وسويسرا بـ16 لاعباً، وكازاخستان وإيران بـ15 لاعباً، وبلجيكا بـ13 لاعباً، وأذربيجان والنمسا بـ10 لاعبين والإمارت بـ3 لاعبين. وتنطلق منافسات البطولة يوم غد بمسابقات الكاتا سيدات، كما يشهد اليوم الأول منافسات دوري المجموعات ودور ربع النهائي ودور نصف النهائي للكوميتيه في أوزان تحت 60 كغم وتحت 67 كغم وتحت 75 كغم للرجال، وتحت 50 كغم ، وتحت 55 كغم للسيدات.